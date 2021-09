Die ene WK-titel voordat de eetstoornis Leontien van Moorsel compleet in zijn macht had: ‘Ik mocht van mezelf nog even genieten’

,,Dertig jaar geleden al. Het enige wat ik nu denk is: wat gaat het leven snel.” Leontien van Moorsel beschrijft aan de telefoon vanuit haar auto op terugreis uit Frankrijk de race in Stuttgart alsof het gisteren was. Tot in detail. ,,Het was alleen maar bergop en bergaf. Twaalf kilometer, waarvan zes omhoog en zes omlaag", vertelt de Boekelse. ,,Je had na de afdaling een soort rondje, een heel klein beetje vlak en dan ging je na de meet meteen weer omhoog.” Wat ze zich ook goed voor de geest kan halen: ,,Ik kwam de gelosten telkens weer tegen. Op een gegeven moment waren mijn ploegmaatjes zoals Daniëlle Overgaag mij aan het aanmoedigen. Daar kreeg ik dan weer moraal van.”