Diede de Groot en Aniek van Koot winnen dubbelspel bij Australian Open

Helmond Sport moet na ‘winterstop’ flink aan de bak om sterkste reeks sinds 2013 door te trekken

15 februari Na zeventien dagen zonder wedstrijd wacht Helmond Sport dinsdagmiddag meteen een flinke uitdaging. Na twee afgelastingen komt promotiekandidaat Almere City FC op bezoek in Helmond. Of de ‘winterstop’ goed is bevallen bij trainer Wil Boessen? ,,Het was niet ideaal door de sneeuw.”