Diede de Groot is hip en happening in de VS: Nederlandse duikt met Osaka op in Nike-commercials

Door Fardau Wagenaar



Haar programma is vandaag nogal hectisch: de kersverse US Open-kampioene Diede de Groot (24) wordt gehuldigd op het hoofdkantoor van haar sponsor Citibank, de op één na grootste bank ter wereld. De rolstoeltennisster uit Oudewater, de beste ter wereld, staat daarna de (veelal Amerikaanse) media te woord en mag ook nog even voor een flink bedrag shoppen bij Nike in Soho. Ze is hip en happening in de VS en dat is niet voor niets.