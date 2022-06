Dimitri van den Bergh krijgt Nederlands publiek stil: ‘Er werden nare dingen geroepen, maar ik snap het’

Het was één Belg tegen veel Nederlanders. „Elke keer gooide ik tegen iemand die het publiek volledig mee had. Dat begrijp ik ook compleet. Ik had geen enkel moment het gevoel dat het publiek me niet mocht, want ik snap goed genoeg dat de toeschouwers hun darters willen steunen. Maar ik heb vier keer getoond dat ik ook dan kan ‘performen’. Want toch heb ik die trofee in mijn handen.”



„Ik ben trots, want mentaal moest ik er elke keer opnieuw staan. Want eerlijk is eerlijk: het publiek heeft nare dingen naar mij geroepen. Maar ik wist dat dat was om me gewoon uit mijn spel te brengen. Dan zeg ik tegen mijzelf: ‘blijf rustig, focus, laat je niet gek maken’. Ik was hier in Amsterdam om maar één taak. Niet om het publiek blij te maken, wel om mijn ding te doen.”