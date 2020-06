Dimitrov besmet met coronavirus na omstreden toernooi in Servië

Grigor Dimitrov is voorlopig uit de roulatie. De 29-jarige Bulgaarse tennisser is besmet geraakt met het nieuwe coronavirus. De nummer 19 van de wereldranglijst meldde op sociale media dat hij bij terugkeer in zijn woonplaats Monaco positief had getest. Hij riep iedereen op die met hem in de afgelopen tijd in contact was geweest om zich te laten testen en de vereiste voorzorgsmaatregelen te nemen.