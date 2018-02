Dimitrov kan titel in Sofia niet verdedigen

Hattrick Thauvin voor Marseille

22:43 Olympique Marseille heeft in ieder geval tijdelijk de tweede positie in de Franse Ligue 1 overgenomen van Olympique Lyon. In het eigen Vélodrome was Marseille veel te sterk voor FC Metz, dat laatste staat in Frankrijk. Het werd 6-3, mede dankzij drie doelpunten van Florian Thauvin. Na een uur leidde de thuisploeg met 5-0.