Dimitrov verrast Federer: weer geen ‘Fedal’ in New York

Door het verlies van Federer krijgt het US Open weer geen wedstrijd tussen hem en Rafael Nadal. De twee stonden nog niet tegenover elkaar in New York.



De vraag wierp zich op of Federer, die eerder dit jaar in een dramatische finale op Wimbledon verloor van Novak Djokovic, er ooit nog in zal slagen een grandslam te winnen. ,,Eerlijk gezegd zou ik het niet weten”, zei hij er zelf over. ,,Ik heb niet zoiets als een glazen bol thuis staan. In elk geval geef ik de hoop niet op. Dit is een grote teleurstelling, maar dat neemt niet weg dat ik bezig ben aan een goed seizoen.”