Dimitrov weerstaat servicegeweld Kyrgios in sensationele partij

Kyrgios leunde in de partij zwaar op zijn keiharde opslag en sloeg in totaal 36 aces. Dimitrov was daardoor gedwongen ook secuur te serveren. Hij slaagde er in de tweede set bij 3-3 in voor het eerst een breakpoint te verzilveren. Kyrgios brak echter terug, waardoor die set evenals de eerste in een tiebreak uitmondde. Beide keren was Dimitrov iets beter.



In de derde set had Kyrgios de overhand en won met 6-4, maar de als zeventiende geplaatste Australiër kon het overwicht niet doorzetten in het vierde bedrijf. Het werd wederom een tiebreak en opnieuw toonde Dimitrov zich daarin de koelbloedigste.



De statistieken gaven het minimale krachtsverschil aan. Kyrgios bleek 76 winners te hebben geslagen, meer dan de 64 van Dimitrov. Over de hele wedstrijd maakt de Bulgaar slechts één punt meer dan Kyrgios: 157 om 156. ,,Hij serveerde ongelooflijk sterk en heeft keihard gevochten. Het was zo'n wedstrijd waar je elke kans moet grijpen die je krijgt. Zelfs toen ik voor de wedstrijd serveerde, was ik nog niet zeker van mijn zaak'', zei de Bulgaar na de slopende partij.



Dimitrov zet de Australian Open voort als een van de outsiders voor de titel. Hij won nog nooit een grandslamtoernooi. In de kwartfinale staat hij tegenover de Brit Kyle Edmund, die zich voor het eerst in zijn carrière bij de laatste acht van een grandslamtoernooi heeft geschaard.