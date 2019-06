Diner bij Nachtwacht voor oud-winnaars KLM Open

Jackie Groenen met vrij hoofd naar Frankrijk

10:21 Haar eigenzinnige keuze voor Manchester United typeert Oranje Leeuwin Jackie Groenen. Ze wil haar hoofd vrij hebben voor het WK. Dus moest Jackie Groenen haar transfer naar Manchester United ‘er even doorheen duwen’ zodat ze het met de buitenwereld kan delen en er in Frankrijk geen vragen meer over gaat krijgen.