Directeur Australian Open prijst medewerkers in Djokovic-situatie: ‘Ons team heeft geweldig werk verricht’

video Djokovic laat van zich horen vanuit quarantai­ne­ho­tel: ‘Ik voel de steun, wordt enorm gewaar­deerd’

Novak Djokovic heeft voor het eerst gereageerd op de commotie rond zijn komst naar Australië. De nummer 1 van de wereld zit in een quarantainehotel in Melbourne, in afwachting van de rechtszaak die hij heeft aangespannen om uitzetting te voorkomen. Djokovic liet via social media weten blij te zijn met alle steun die hij krijgt. Fans en collega's namen het eerder al op voor de Serviër.

7 januari