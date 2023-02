Dirk van Duijvenbode boekt toernooizege: ‘Mijn hoofddoel? Wereldkampioen worden’

Searle was onlangs nog de winnaar van de eerste Players Championship. Toen was de Engelsman in de kwartfinale met 6-5 te sterk voor Van Duijvenbode. Nu was het de Nederlander die de sterkste was. Met een gemiddelde van 102.39 was Van Duijvenbode een flink maatje te groot voor Searle, die niet verder kwam dan een gemiddelde van 89.88 in de finale. Het is de vierde Players Championship-titel voor Van Duijvenbode.

Van Duijvenbode reikte zondag tot de finale door Mervyn King (6-4), landgenoot Geert Nentjes (6-5), Callan Rydz (6-4), Jonny Clayton (6-3), Stephen Bunting (6-5) en Joe Cullen (7-6) te verslaan. Vooral in de achtste finale tegen Clayton maakte Aubergenius indruk. Hij gooide in die partij een gemiddelde van 108.08 tegen de Welshman.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Van Duijvenbode noteerde zondag in totaal 35 180'ers in totaal. Een evenaring van het Players Championship-record van Dave Chisnall. Desondanks bleef de Nederlander bescheiden. ,,De beste in het gooien van 180'ers? Dat zou ik nooit over mezelf zeggen. Ik ben een van de beste darters daarin, laten we het zo zeggen. Ik had er nog wel meer kunnen gooien vandaag", aldus Van Duijvenbode, die na zaterdag even zijn zelfvertrouwen kwijt was door zijn nederlaag in de eerste ronde van de Players Championship 3. ,,Toen ik trainde richting gisteren dacht ik dat ik zou gaan winnen. Toen ging ik er gelijk uit en was heel mijn zelfvertrouwen weg. Toen dacht ik: ‘Oh ja hoor, jij met je grote mond’. Je denkt te gaan winnen en je verliest de eerste ronde.”

Na zijn vierde ProTour-titel hoopt Van Duijvenbode dit jaar ook een EuroTour-titel of televisietitel te pakken: ,,Je wilt alles winnen natuurlijk, maar je denkt altijd aan een volgende stap en dat is de volgende stap voor mij. Of ik meerdere titels kan gaan winnen? Ik kijk niet naar andere spelers. Ik wil gewoon elk jaar beter worden. Mijn hoofddoel is wereldkampioen worden. In mijn hoofd ben ik daar nog ver van verwijderd, maar ik wil elk jaar beter, beter en nog beter. Word ik nooit wereldkampioen? Dan wil ik er in elk geval alles aan gedaan hebben. Een WK is heel anders. Je kunt niet wereldkampioen worden zonder een televisietoernooi gewonnen te hebben. Dus ik wil eerst een televisietoernooi winnen om zo een enorme boost te krijgen in mijn zelfvertrouwen.”

Winnaars Players Championships 2023

1: Ryan Searle

2: Danny Noppert

3: Kim Huybrechts

4: Dirk van Duijvenbode

Raymond van Barneveld

Raymond van Barneveld vond zijn waterloo bij de laatste zestien. Barney verloor met 6-2 van Cullen. Van Barneveld was nog wel verantwoordelijk voor de uitschakeling van Noppert, die onlangs de tweede Players Championship op zijn naam schreef. Van Barneveld won in de eerste ronde met 6-4 van The Freeze. Ook Vincent van der Voort kwam niet verder dan de eerste ronde. Hij ging onderuit tegen Ian White (6-1), de Engelsman die in de tweede ronde ook voor de uitschakeling zorgde van de Belg Kim Huybrechts. Huybrechts won zaterdag nog de derde Players Championship.

Michael van Gerwen liet de vloertoernooien van dit weekend aan hem voorbij gaan. Ook Premier League-darters Michael Smith en Peter Wright maakten deze keuze. Christian Kist en Chris Landman kregen daardoor een kans om zaterdag en zondag mee te doen. Zaterdag werden ze allebei in de eerste ronde uitgeschakeld, Kist haalde zondag de tweede ronde.

Dartskalender 2023

Bekijk hier de complete dartskalender voor dit jaar.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.