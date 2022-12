Dirk van Duijvenbode kijkt uit naar kraker tegen Michael van Gerwen: ‘Het moet twee tandjes beter wil ik in zijn buurt komen’

Met video Uitzinnige Dirk van Duijvenbo­de ontsnapt in thriller en staat op WK darts nu tegenover Michael van Gerwen

Liefst vijf matchdarts liet Ross Smith onbenut tegen Dirk van Duijvenbode in de derde ronde van het WK. De Westlander wist langs de rand van de afgrond zijn evenwicht te bewaren overleefde wonder boven wonder. Zíjn eerste matchdart was wél raak: 4-3.

17:59