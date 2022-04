Dirk van Duijvenbode naar achtste finales in München na zinderend duel

Peesjevee-pod­cast | 'Als PSV de halve finale van de Conference League haalt, stelt dat écht wel wat voor’

In de Peesjevee-podcast van deze week gaat het over de ‘week van de waarheid’ voor PSV. Zondag wacht Ajax in de bekerfinale, maar eerst spelen de Eindhovenaren komende donderdag tegen Leicester City in de Conference League. En als PSV de halve finale haalt, dan stelt dat écht wel wat voor vinden PSV-supporter Mascha Prins, Volkskrant-sportjournalist Guus Peters en PSV-watcher Rik Elfrink.

12 april