Dirk van Duijvenbode volgt Danny Noppert naar derde ronde in Zwolle

Alle uitslagenNa Danny Noppert heeft ook Dirk van Duivenbode zich vanavond geplaatst voor de derde ronde van de Dutch Darts Championship in Zwolle. Van Duivenbode klopte vanavond Mickey Mansell met 6-4. In de derde ronde wacht zondagmiddag een duel met Dave Chisnall.

Eerder vandaag plaatste Noppert zich al voor de derde, na een heerlijke thriller met Martin Schindler, waarin de Fries pas met zijn achtste matchdart de zege binnen hengelde: 6-5. Jermaine Wattimena redde het niet. The Machine Gun ging onderuit tegen wereldkampioen Peter Wright: 4-6. Later vanavond komen nog Danny Jansen, en - in een rechtstreeks duel - Michael van Gerwen en Jelle Klaasen in actie.

De grootste namen uit de dartwereld komen dit weekend bijeen in Zwolle. Het toernooi is onderdeel van de Euro Tour, waarin Michael van Gerwen dit jaar al twee toernooien won. De Brabander is niet alleen één van de favorieten, hij is ook de darter die het toernooi het vaakst won: liefst vijf keer. Het toernooi werd in de coronajaren 2020 en 2021 afgelast, waardoor Ian White nog steeds de titelverdediger is. De Engelsman heeft zich echter dit jaar niet gekwalificeerd.

Het toernooi wordt volgens een simpel knock-out systeem gespeeld. Wedstrijden zijn best of 11, met uitzondering van de halve finales en finale, die zijn respectievelijk best of 13 en best of 15. De winnaar strijkt zo’n 160.000 euro prijzengeld op.

Uitslagen en speelschema

Vrijdag, eerste ronde

• Boris Krcmar - Steve Lennon 6-5

• Ritchie Edhouse - Jim Williams (Edhouse gaat door, walkover)

• Andy Boulton - Ryan Meikle 1-6

• Connor Scutt - Scott Waites 4-6

• Kevin Burness - Ross Smith 1-6

• Andrew Gilding - Wesley Plaisier 6-4

• Daniel Larsson - Mario Vandenbogaerde 6-1

• Sebastian Bialecki - Jelle Klaasen 1-6

• Mickey Mansell - Niels Zonneveld 6-5

• Jermaine Wattimena - Rene Eidams 6-3

• Stefan Bellmont - Mervyn King 4-6

• Simon Whitlock - Jamie Hughes 6-3

• Martijn Kleermaker - Callan Rydz 3-6

• Danny Noppert - Arjan Konterman 6-0

• Danny Jansen - Vincent van der Voort 6-5

• Dave Chisnall - Madars Razma 6-2

Tweede ronde

• Krzysztof Ratajski - Gilding 4-6

• Ryan Searle - R. Smith 6-3

• Damon Heta - Waites 6-3

• Dimitri Van den Bergh - Krcmar 5-6

• Nathan Aspinall - Larsson 4-6

• Brendan Dolan - Rydz 1-6

• Martin Schindler - Noppert 5-6

• Jose de Sousa - Chisnall 3-6

• Rob Cross - Meikle 2-6

• Joe Cullen - Whitlock 5-6

• Dirk van Duijvenbode - Mansell 6-4

• Peter Wright - Wattimena 6-4

• Michael van Gerwen - Klaasen

• Gerwyn Price - King

• Michael Smith - Jansen

• Chris Dobey - Edhouse



Zondagmiddag (vanaf 13.00 uur)

• Derde ronde

• Ryan Meikle - Boris Krcmar

• Simon Whitlock - Daniel Larsson

• Dave Chisnall - Dirk van Duijvenbode

• - Danny Noppert



Zondagavond (Vanaf 19.00 uur)

• Kwartfinales

• Halve finales

• Finale