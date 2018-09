'Dit gaat niet heel lang meer duren'

Door Rik Spekenbrink



Roger Federer te vroeg afschrijven? Raemon Sluiter, voormalig tennisser en nu coach van Kiki Bertens, is er al eerder mee om zijn oren geslagen. Hij kijkt wel uit. Maar toch. Die ene opmerking van Federer, in het onschuldige interview op de baan na zijn gewonnen eersterondepartij op de US Open. Daar meende Sluiter toch iets uit te halen. ,,Hij zei: I am not going to retire, yet.” Het viel meer mensen op, Federer die uit zichzelf ineens het r-woord in de mond nam.



In de persconferentie haalde de Zwitser de angel eruit, hij had er niets mee bedoeld. ,,Maar ik geloof niet in een slip of the tongue”, zegt Sluiter. ,,Niet bij Federer, die al zijn hele carrière bewust bezig is met wat hij zegt, precies weet welke impact zijn woorden hebben. Ik zei tegen een vriend die mee was naar de US Open: dit gaat niet zo heel lang meer duren. Een onderbuikgevoel.”