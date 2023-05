Dit is de ‘walgelijke’ snack van Erling Haaland die de tongen losmaakt op social media: ‘Net uitwerpselen’

Haaland scoorde vorig weekend tegen Everton zijn 52ste goal van het seizoen. ‘s Avonds trakteerde hij zichzelf als beloning op een snack; Haaland at stukjes gegrilde rundlever. ,,Verdomd lekker”, volgens de Noor. Maar zo zag het er alleszins niet uit, vinden veel van z’n volgers. ,,Walgelijk”, schrijft iemand. ,,Net uitwerpselen”, vindt iemand anders. En zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Haaland zelf zullen de reacties ongetwijfeld worst wezen. In de documentaire ‘Haaland: The Big Decision’ vertelde de ex-speler van Borussia Dortmund vorig jaar over enkele van zijn aparte eet- en leefgewoonten. In de reportage kwamen ook enkele stevige porties hart en lever van de koe ter sprake.

Quote Ik ben erg begaan met mijn lichaam. Zeker wanneer het op eten aankomt. Erling Haaland

,,Andere mensen denken daar dikwijls weinig aan, maar ik ben erg begaan met mijn lichaam. Zeker wanneer het op eten aankomt. Kwaliteitsvoeding die lokaal geproduceerd wordt, is voor mij het belangrijkste. Er wordt gezegd dat vlees slecht voor je is... maar dan stel ik de vraag: welk vlees? Het vlees dat je bij McDonald’s krijgt of dat van de plaatselijke koe die verderop gras aan het eten is? Ik eet het hart en de lever.”

Alleen water via een ingewikkeld filtersysteem

Hart en lever zijn rijk aan vitamine B, ijzer, fosfor, koper en magnesium. Haaland, die in Manchester wekelijks 375.000 pond (425.000 euro) opstrijkt, vertelt in bovenstaande video ook dat hij thuis alleen water drinkt dat eerst door een ingewikkeld filtersysteem gaat en onthult ook zijn eerste ochtendritueel.

,,Het eerste wat ik ‘s morgens doe is naar de zon kijken”, zegt hij. ,,Dat is goed voor het bioritme. En mijn water drink ik graag gefilterd, ook dat kan een positief effect hebben op mijn lichaam.” Hij is ook fan van ijsbaden en zet voor het slapengaan soms een bril op die het blauwe licht weg filtert om zijn slaapkwaliteit te verbeteren.

Vanavond speelt Haaland met Manchester City de belangrijkste wedstrijd van z’n seizoen tot dusver. In de terugwedstrijd van de halve finale van de Champions League ontvangen de Citizens het Real Madrid van Thibaut Courtois. Het heenduel eindigde op 1-1 na onder meer een goal van Kevin De Bruyne.

