Dit is het programma van het WK darts met tien Nederlandse deelnemers

Duitsland verrast Groot-Brittannië en plaatst zich voor laatste vier in Davis Cup

De Duitse tennisploeg heeft voor de eerste keer sinds 2007 de halve finales bereikt in de Davis Cup. In Innsbruck eindigde het duel met Groot-Brittannië achter gesloten deuren in 2-1. Het Duitse duo Kevin Krawietz/Tim Pütz haalde het beslissende punt binnen. In de groepswedstrijden tegen Servië (2-1) en Oostenrijk (2-1) stelde dit tweetal eveneens de winst veilig in het afsluitende dubbelspel.

30 november