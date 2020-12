Dit is hoe Peter Wright vanavond het podium van het WK darts betreedt

Wright heeft zich namelijk in een groene outfit uitgedost, met bijpassende baard. Hoewel de kleuren doen denken aan die van Michael van Gerwen, met wie Wright geen al te beste relatie heeft, is het wel degelijk een outfit van The Grinch. Dat is de hoofdfiguur uit het kerstverhaal How the Grinch Stole Christmas! van Dr. Seuss.



In zijn tweederondepartij, de wereldkampioen mag de eerste ronde overslaan, neemt Wright het vanavond op tegen Engelsman Steve West. Deze wedstrijd is op dit moment onderweg en te volgen in ons liveblog.