Dit is waarom Serena Williams gisteren met twee pleistertjes op haar gezicht speelde

Liefhebbers van hiphopmuziek rond de eeuwwisseling kennen het fenomeen van de wereldberoemde rapper Nelly. Hij had als handelsmerk een witte pleister onder zijn linkeroog. Naar verluidt droeg hij dat om een wond te verhullen, maar toen die geheeld was bleef hij de pleister dragen. Nelly zei daarmee een vriend in de gevangenis te willen eren.



Dus toen gisteravond Serena Williams op de baan stond in een marathonpartij (7-5, 1-6 en 7-6 (7)) tegen Harmony Tan, vroegen veel kijkers zich af waarom de Amerikaanse twee zwarte pleistertjes onder haar oog droeg. Zat daar ook een symbolische waarde achter, of was er een andere verklaring?

Volledig scherm Serena Williams. © ANP / EPA

Inmiddels is bekend dat de 23-voudig grandslamwinnares de zwarte pleistertjes droeg om een medische reden. Williams kampt namelijk met pijn in haar bijholtes. De 40-jarige Amerikaanse heeft daar al lang last van. In 2007 zei ze tegen persbureau Reuters: ,,Het is geen geheim meer. Ik heb last van mijn bijholtes. Tennissen of iets anders doen is daardoor niet makkelijk. Je voelt druk en pijn.”



Om de hoofdpijnen en vervelende gevoelens tegen te gaan, draagt Williams dus twee medische pleistertjes. Die moeten de klachten wegnemen, waardoor ze weer vrijuit kan spelen. Dat deed ze gisteravond dan ook, maar toch moest ze in drie spannende sets het hoofd buigen voor Harmony Tan.

Laatste duel?

Gevraagd naar het feit of haar duel van dinsdag weleens haar laatste zou kunnen zijn, antwoordde de voormalig nummer 1 van de wereld: ,,Dat is een vraag die ik nu niet kan beantwoorden. Wie weet het? Wie weet waar ik zal opduiken?”

Williams kwam in juli van vorig jaar voor het laatst in actie. Eerder deze maand verbaasde ze enigszins door een wildcard voor Wimbledon te accepteren. Dinsdagavond verloor Williams in een meeslepend gevecht van ruim 3 uur van de Française Harmony Tan.



,,Fysiek was ik in orde, alleen bij de laatste paar punten begon ik het echt te voelen. Maar ik bewoog goed en had een hoop ballen terug. Dat was geen verrassing voor me. Ik heb alleen niet getraind voor duels van 3 uur. Ik denk dat het daar misging”, aldus Williams.

Volledig scherm Serena Williams (links) en Harmony Tan. © ANP / EPA

,,Ik zou er zeker geen vrede mee hebben als dit mijn laatste herinnering zou zijn, absoluut niet. Dit geeft me zeker motivatie om de trainingsbanen weer op te gaan, aangezien ik niet slecht speelde en zo dichtbij kwam.”

Over de komende maanden is nog weinig duidelijk, maar deelname aan de US Open behoort zeker tot de mogelijkheden. ,,In eigen huis spelen, op een plek waar ik mijn eerste grand slam heb gewonnen, blijft altijd speciaal. Er is zeker een hoop motivatie om beter te worden en in eigen land te spelen.”

In 2017 won Williams voor het laatst een grandslamtoernooi. Ruim vijf jaar geleden schreef ze de Australian Open op haar naam.

