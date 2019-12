Dit waren de mooiste Brabantse sportmomenten van 2019

Van Gerwen pakt derde wereldtitel

Het jaar begon voor Michael van Gerwen fantastisch. In Londen pakte de Vlijmense darter voor de derde keer in zijn carrière de wereldtitel.

In 2018 greep hij naast de titel, maar op 1 januari 2019 liet Van Gerwen zien dat hij nog steeds de beste darter ter wereld is. In de halve finale deed Mighty Mike zijn bijnaam alle eer aan door korte metten te maken met Gary Anderson, in de finale deed hij het dunnetjes over tegen Michael Smith. Van Gerwen kwam snel op een 4-0 voorsprong en zorgde ervoor dat het geen moment spannend werd.

Gouden WB-medaille Wüst na verlies Van Deutekom

De tranen rolden over de wangen van de Goirlese Ireen Wüst toen ze 10 februari het goud pakte op de 1500 meter op de WK afstanden. Niet haar eerste titel, wel noemde ze het de meest speciale race uit haar leven.

In januari overleed haar goede vriendin en collega Paulien van Deutekom, Wüst droeg de zege op aan haar ‘buuf’. Na afloop toonde ze haar emotie en even later deelde ze op Instagram twee foto’s met een prachtige tekst.

Lavreysen wereldkampioen sprint

Na twaalf jaar was er in maart weer een nieuwe Nederlandse wereldkampioen sprint in het baanwielrennen. Luyksgestelnaar Harrie Lavreysen wist in de ‘Nederlandse’ finale Jeffrey Hoogland te verslaan op het koningsnummer. Met Hoogland pakte Lavreysen dat toernooi ook de wereldtitel op de teamsprint. De baanwielrenner werd in zijn woonplaats gehuldigd.

Volledig scherm Harrie Lavreysen viert zijn wereldtitel. © AFP

Van der Poel wint op spectaculaire wijze Amstel Gold Race

Mathieu van der Poel won het afgelopen wielerseizoen wedstrijden op de weg, in het veld en op de mountainbike, maar de wijze waarop hij de Amstel Gold Race in april op zijn naam schreef, was fenomenaal. De 24-jarige Nederlands kampioen wist in de slotkilometer terug te komen tot bij drie leiders en showde zijn kracht in de sprint.

Van der Poel zorgde ervoor dat er voor het eerst in achttien jaar weer een Nederlandse wielrenner op het hoogste podium stond in een World Tour-klassieker.

Bekerfinale Willem II-Ajax

Maandenlang werd in Tilburg toegeleefd naar 5 mei 2019. De dag van de bekerfinale tussen Ajax en Willem II. Nadat Willem II in februari na een spectaculaire ontknoping met strafschoppen van AZ won, was de Kuip het eindstation. Een jongensdroom die uitkwam. Willem II speelde slechts drie keer eerder een bekerfinale, de laatste veertien jaar geleden.

Tegen Ajax hadden de Tilburgers in de finale helaas weinig in te brengen, de Amsterdammers wonnen met 4-0.

Promotie RKC

Drie goals na de 88ste minuut en de RKC-clubarts die een hartstilstand kreeg in de rust. De promotie van RKC naar de eredivisie is de boeken ingegaan als een van de meest bizarre promoties ooit.

Waar na een snelle 2-0 voorsprong voor de Waalwijkers weinig aan de hand leek, kwam Go Ahead Eagles terug in de wedstrijd. Spelers en staf van RKC kregen in de rust de schrik van hun leven toen hun clubarts een hartstilstand kreeg in de kleedkamer. De tweede helft ging tien minuten later van start, toen bekend was dat de arts weer bij kennis was. Maar de spelers hadden er een flinke opdoffer van gekregen en zagen de ploeg uit Deventer op een 3-2 voorsprong komen. Door een fantastische poeier van Stijn Spierings in de extra tijd was het toch RKC dat de eredivisie bereikte. Vanaf de stip zorgde Mario Bilate zelfs nog voor de zege.

Van Dijk wint met Liverpool de Champions League

Voor Bredanaar Virgil van Dijk was 2019 een fantastisch jaar. Hij werd verkozen tot Europees voetballer van het jaar, nadat hij op 1 juni het meest memorabele moment uit zijn carrière beleefde. Toen won hij met Liverpool de Champions League, door Tottenham Hotspur met 2-0 te verslaan.

Na de wedstrijd werd hij uitgeroepen tot Man of the Match en later ook nog tot beste verdediger van het toernooi. In Liverpool waren een aantal dagen na de gewonnen finale zo’n half miljoen mensen op de been om Van Dijk en co te huldigen.

Volledig scherm © EPA

Teunissen pakt de gele trui in de Tour

De in Rosmalen woonachtige Mike Teunissen zorgde in de Tour de France van 2019 voor een daverende sensatie door de eerste etappe te winnen en daarmee ook direct de gele trui te veroveren.

Tot twee kilometer voor de streep dacht Teunissen nog dat hij reed om zijn ploegmaat Dylan Groenewegen aan de overwinning te helpen. Maar de eerste sprinter van Jumbo-Visma viel en toen deed Teunissen wat niemand voor mogelijk hield. Hij klopte veelvoudig touretappewinnaar Peter Sagan in een millimetersprint en werd daarmee de eerste Nederlandse geletruidrager sinds Erik Breukink in 1989.

Groenen schiet Oranje Leeuwinnen naar WK-finale

Miljoenen Nederlanders keken op 3 juli naar de halve finale tussen Nederland en Zweden op het WK in Frankrijk. Zij zagen hoe de Tilburgse Jackie Groenen in de verlenging van dat duel de bevrijdende treffer maakte en er zo voor zorgde dat de Oranje Leeuwinnen voor het eerst in de historie een WK-finale mochten spelen. ,,Hij vloog er mooi in. Supervet”, glunderde Groenen na afloop.

In Lyon was grootmacht Verenigde Staten met 2-0 te sterk in de eindstrijd, maar trots overheerste bij Oranje na het beste WK ooit.

Van Gendt wereldkampioen BMX

Twan van Gendt won dit jaar nog geen wedstrijd, maar toch kwam in juli van dit jaar een droom uit: hij werd wereldkampioen BMX.

De eerste manche van de voorronde in Zolder verliep voor zijn gevoel nog stroef, maar daarna stuurde Van Gendt zijn fiets gedecideerd richting de finale. In de eindstrijd had hij veruit de beste start. Achter hem was het stoeien geblazen op de gladde baan. Van Gendt bleef fier overeind. Zij het met wat kunst en vliegwerk. ,,Ik viel niet, er kwam me niemand voorbij gereden op de streep besef je dan dat je wereldkampioen bent.”