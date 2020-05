Dit zijn de opvallendste sporters in deze coronacrisis

VideoVoorzichtig start de sportwereld weer op. Vele topsporters hebben we twee maanden moeten missen, maar er waren er ook genoeg die wel gewoon als vanouds in de spotlights bleven. Wie zijn de meest opvallende sporters in corona-tijd?

Roger Federer

Zonder racket in zijn hand bleef de Zwitserse meester ook de tenniswereld beheersen. Opperde samen met andere toppers een reddingsplan voor de minder gefortuneerde tennisprofs en deelde nog een hersenspinsel met de wereld waar bijzonder enthousiast op gereageerd werd. Federer riep de ATP en de WTA eind april om op te fuseren.

,,Ben ik de enige die er zo over denkt, of is het echt de hoogste tijd?’’, zo vroeg de Zwitser zich af. Massale bijval viel hem ten deel. Ook zonder racket in zijn hand, hield Federer - 12,7 miljoen volgers op Twitter - gemakkelijk de gemoederen bezig. Sorteert hij alvast voor richting een leidende rol in de tennistop na zijn actieve carrière?

Cristiano Ronaldo

Voetballer van beroep, bij Juventus. Maar natuurlijk veel meer dan dat. Ronaldo is een icoon, een etalagepop van vlees en bloed, een social media-fenomeen en nog veel meer. Was er in de beginweken van de pandemie al als de kippen bij met fitnessfilmpjes vanuit huis, in samenwerking met Nike.

‘Stay Fit and Stay Positive’, dat werk. Bood zijn bijna 85 miljoen volgers (!) op de sociale kanalen troost en adviezen. Af en toe een familiefotootje tussendoor, om maar te laten zien dat ook Ronaldo gewoon een mens van vlees en bloed is. Van de week nog wat foto’s van Ronaldo met een mondkapje, in de kleuren van Portugal en Juventus. Een retweet van de adviezen van de Wereld Gezondheids Organisatie. Een filmpje van zijn lief, die de tondeuse over zijn achterhoofd liet glijden. En hij doneerde hij ook nog heel veel geld aan ziekenhuizen in bijvoorbeeld Lissabon. Nee, doelpuntenmachine Ronaldo heeft al heel lang geen bal meer nodig om in de spotlights te blijven.

Sergio Agüero

Zat de Argentijns international opeens in de virtuele Red Bull van Max Verstappen, naast Alexander Albon. Red Bull Racing stelde de aanvaller van Manchester City op voor de virtuele GP van Spanje. ,,Motorsport is mijn passie’’, riep Agüero vooraf, maar zijn veertiende plaats, nog achter doelman Thibaut Courtois, viel toch een beetje tegen.

Racen vanuit huis, dat doet Agüero nu liever dan voetballen. Als een van de weinige topspelers liet hij zich kritisch uit over het wel of niet hervatten van de Premier League. Volgens de Argentijn zijn veel spelers ‘angstig en nerveus’. ,,De meerderheid van de spelers is bang, omdat ze een gezin hebben. Ik snap dat de competitie afgemaakt moet worden, maar wel op een veilige manier, want we lopen gewoon een risico’’, zo liet hij optekenen. Een eerlijk geluid in een vreemde periode voor de sportwereld van Agüero, die zich al van zijn beste kant liet zien, de laatste weken. In samenwerking met de BBC startte hij een thuisonderwijs project voor kinderen op. Zo gaf hij Spaanse les aan kinderen die niet naar school konden. Ook worden zijn livestreams, waar hij zelf FIFA2020 speelt en minstens zo emotioneel reageert als op het gras, massaal bekeken.

Novak Djokovic

Wil afsluiten als ‘beste tennisser ooit’, zo meldde hij deze week. Niet zo vreemd, die wens. Het waren andere gedachten die Novak Djokovic met de wereld deelde, die voor meer ophef zorgden. Zo liet hij zich openlijk uit tegen vaccinaties voor corona. ,,Ik wil door niemand gedwongen worden om een vaccin te nemen om straks te kunnen reizen’’, zo vertelde de Serviër in een facebookchat. ,,Stel dat we in juli, augustus of september weer mogen spelen, hoewel ik dat onwaarschijnlijk acht, dan kan ik me voorstellen dat een vaccin een vereiste is zodra we uit de strikte quarantaine komen. Maar als er nog geen vaccin is, wat doen we dan”

Volledig scherm Novak Djokovic. © AFP

Omstreden uitspraken, die op veel kritiek konden rekenen. En dan was er ook nog zijn vrouw Jelena die een video deelde waarin corona in verband werd gebracht met 5G. Op Instagram kreeg die post de ‘fake news’ label mee. Het is allemaal niet eens nieuw, Djokovic staat bekend om zijn alternatieve levensopvattingen. Zelfs Rafael Nadal stoorde zich er aan. ,,Als ATP en ITF straks willen dat spelers gevaccineerd worden om weer te mogen reizen en iedereen te beschermen, dan geldt dat ook voor Djokovic. Als hij tenminste op topniveau wil blijven spelen.’’

Lewis Hamilton

Formule 1-coureurs, ze zijn vrij onzichtbaar nu er niet geracet worden. Wekelijks rijden ze virtueel en gieren en grinniken mannen als George Russel, Lando Norris en Max Verstappen op het digitale platform Twitch. Maar wie die afspraken mist, krijgt weinig mee van de twintig coureurs die sinds de laatste GP van Abu Dhabi al ruim vijf maanden wachten op nieuwe actie op het asfalt. Sebastian Vettel haalde het nieuws vanwege zijn vertrek bij Ferrari, maar moet daar zelf nog uitgebreid op reageren.

Volledig scherm Lewis Hamilton. © REUTERS

Het mag geen verrassing zijn dat de coureur met het grootste bereik nog altijd Lewis Hamilton is en laat dat nou juist een van de weinige mannen zijn die virtueel niet racet. Een paar weken leek hij van de aardbodem verdwenen. Had hij corona? Was hij aan het sufen in Bali? Of in lockdown in Amerika? Duidelijk werd het niet, maar het hield de gemoederen bezig. En toen dook hij opeens op, in tal van interviews. Eerst met Sky, in een oud gesprek waar hij korte metten maakte met de geruchten over een overstap naar Ferrari. ,,Ik zie wel iets in een rol voor het leven bij Mercedes’’, zo zorgde hij voor de meest stevige F1-headlines van 2020. Net zoals hij in Australië bij de in extremis afgeblazen race al als enige coureur riep: ‘Wat doen we hier eigenlijk nog?’