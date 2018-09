Dit zijn de voorspellingen van Bart Meijers (Helmond Sport): 'Wij hebben laten zien een taaie ploeg te zijn'

Hij streek afgelopen zomer neer op De Braak, Bart Meijers. De verdediger wordt gehuurd van NAC. Sindsdien verloor Helmond Sport geen enkel competitieduel in de Keuken Kampioen Divisie. Ondanks dat leverde de seizoensstart slechts drie punten op. Daar moet in duel met FC Den Bosch verandering in komen. ,,Het wordt zeker geen makkelijke wedstrijd, want Den Bosch heeft een taaie ploeg. Wij hebben ook laten zien dat we een taaie ploeg zijn. Maar als we het niveau van Twente halen (2-2 gelijkspel, red.), weet ik zeker dat we gaan winnen."