Djere draagt titel op aan overleden ouders: ‘Hoop dat ze meekijken’

AMATEURVOETBAL Overzicht | Gemert verliest topper van Baronie, ONDO wint makkelijk van nummer twee Lierop

24 februari De topper in de hoofdklasse B tussen Gemert en Baronie is in het nadeel van Gemert geëindigd. De ploeg verloor op eigen veld van de club uit Breda met 1-2. In Handel ging Mulo er in de slotminuten vandoor met de drie punten. Twan Heesbeen scoorde in de blessuretijd de 2-3.