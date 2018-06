Djokovic begint toch aan voorbereiding op Wimbledon

Vos fit en strijdbaar na sleutel­been­breuk

18:09 Marianne Vos maakt woensdag vol goede moed en vertrouwen haar rentree in de OVO Energy Women's Tour in Groot-Brittannië. De 31-jarige kopvrouw van WaowDeals Pro Cycling is helemaal hersteld van een sleutelbeenbreuk, die ze op 22 april opliep bij een valpartij in Luik-Bastenaken-Luik.