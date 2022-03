Djokovic biedt Oekraïense oud-tennisser die meevecht in Kiev financiële hulp aan

‘Stako, hoe gaat het man? Ben je op het slagveld? Ik denk aan je... hopelijk wordt alles snel rustiger’, staat in de berichten die de twintigvoudig grandslamwinnaar volgens Stachovski verstuurde. ‘Laat me alsjeblieft weten wat het beste adres is om hulp naar te sturen. Financiële hulp of andere hulp...’ De Oekraïner meldt niet of hij gebruik heeft gemaakt van het aanbod van Djokovic. Stachovski schrijft alleen op Instagram: ‘Bedankt voor je steun, Oekraïne is dankbaar’.

‘Ik had nooit gedacht dat ik in Kiev een kogelvrij vest zou moeten dragen’, schreef Stachovski enkele dagen geleden op Instagram bij een foto in militaire kleding, met een groot geweer in zijn handen. ‘Het is een ramp hoe Rusland Oekraïne is binnengevallen, steden bombardeert en onschuldige mensen vermoordt. We moeten ons in de wereld verenigen om dit te laten stoppen en om Poetin te laten plaatsnemen waar hij thuishoort: in de kelder van gevangenis.’