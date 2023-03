Djokovic doet niet mee aan toernooi van Indian Wells

Djokovic heeft een dergelijke toestemming nodig omdat hij niet is gevaccineerd tegen het coronavirus. Niemand uit het team rond Djokovic was snel na het nieuws beschikbaar voor een reactie, meldt persbureau Reuters.

De Servische tennisser, een van de meest prominente topatleten die niet tegen het virus is ingeënt, vroeg vorige maand bij de Amerikaanse regering een speciale vergunning aan om op de toernooien in Indian Wells en Miami in actie te kunnen komen. De Amerikaanse tennisbond USTA sprak toen de hoop uit dat Djokovic inderdaad de VS in zou mogen en zou kunnen deelnemen aan de twee tennistoernooien.