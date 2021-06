Djokovic eenvoudig naar derde ronde Wimbledon

Tour Podcast | De tijdrit, nu al??

6:05 Elke ochtend blikken Thijs, Theo en Hidde vooruit op de etappe van de dag in de Tour de France. Vandaag wordt de tijdrit verreden. En met alles wat er al gebeurd is deze Tour, komt dat voor het gevoel nog wat vroeg. De strijd om het geel zal wel in alle hevigheid losbarsten.