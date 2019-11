Djokovic en Federer tegen elkaar bij ATP Finals in Londen

Dat is het resultaat van de loting die dinsdag werd verricht. De Serviër en de Zwitser treffen in hun poule verder de Oostenrijker Dominic Thiem en de Italiaan Matteo Berrettini.



In de andere poule komt de huidige nummer 1 van de wereld Rafael Nadal uit tegen de Rus Daniil Medvedev, de Griek Stefanos Tsitsipas en de Duitser Alexander Zverev. De deelname van de Spanjaard is vanwege een blessure nog niet 100 procent zeker. Hij is met Djokovic in gevecht over wie het tennisjaar afsluit als leider van de wereldranglijst. De eerste enkelpartij gaat zondag in de O2 Arena tussen Djokovic en Berrettini.