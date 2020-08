Djokovic en Pospisil stappen uit spelersraad ATP en slaan nieuwe weg in

Keeper Yvon Mvogo direct in de basis bij PSV, Hendrix aanvoerder bij afwezig­heid Dumfries

29 augustus Keeper Yvon Mvogo start zaterdagmiddag in het oefenduel met Hertha BSC direct in de basis bij PSV. Het is een signaal dat hij overduidelijk in beeld is als eerste doelman in Eindhoven. Daarnaast is Jorrit Hendrix aanvoerder, bij afwezigheid van Denzel Dumfries. Hendrix speelt als rechtsback omdat Dumfries wegens privé-redenen ontbreekt.