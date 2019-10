Djokovic heeft moeite met Franse lucky loser

Derrick Luckassen heeft zichzelf en PSV geen dienst bewezen met zijn uitspraken

19:12 De zaakwaarnemer van Derrick Luckassen zei vorig jaar dat hij een keer uit hondenbakken zou eten als de centrale verdediger het niet zou redden bij PSV. Na vandaag lijkt het erop dat er een pak Bonzo richting oud-verdediger José Fortes Rodriguez kan, die samenwerkt met Mino Raiola. De kans dat Luckassen (24) na zijn verhuurperiode bij Anderlecht in de toekomst nog in actie komt voor PSV, is niet erg groot meer na een interview in Het Laatste Nieuws.