Djokovic in Cincinnati wel langs Bautista Agut

Hoewel Djokovic met nekklachten kampt, iets waar hij ook tijdens de partij tegen Bautista Agut aan werd behandeld, is hij nog steeds onverslaanbaar. De mondiale nummer 1 neemt het zaterdag in de finale op tegen Milos Raonic. De Canadees versloeg de Griek Stefanos Tsitsipas in twee sets: 7-6 (5) 6-3. Het ATP-toernooi van Cincinnati wordt vanwege het coronavirus gespeeld in New York, op hetzelfde complex waar komende week de US Open begint.