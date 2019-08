Djokovic in drie sets naar derde ronde US Open

Barty ronde verder, Serena Williams klopt McNally

7:27 De Australische tennisster Ashleigh Barty is door naar de volgende ronde van de US Open. De nummer twee van de plaatsingslijst versloeg na ruim twee uur spelen haar Amerikaanse tegenstandster Lauren Davis. De wedstrijd in het Louis Armstrong Stadium eindigde in twee sets: 6-2 en 7-6 (2). Ook Serena Williams is door.