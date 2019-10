Djokovic in finale van Tokio tegen Millman

Voor Djokovic (32) was het zijn zevende zege tegen de vier jaar jongere Belg. Goffin wist de nummer 1 van de wereld tot dusver één keer te verslaan in zijn carrière, ruim twee jaar geleden op het graveltoernooi van Monte Carlo.

Djokovic, terug in het ATP-circuit na een schouderblessue, speelt in de finale in Tokio tegen de Australiër John Millman. De nummer 80 van de wereld was in de halve eindstrijd te sterk voor de Amerikaan Reilly Opelka, de nummer 53 van de wereldranglijst. Millman zegevierde in twee sets: 6-3 7-6 (4).