Djokovic in Londen verrassend onderuit tegen Medvedev

Djokovic sluit dit jaar voor de zesde keer af als de aanvoerder van de wereldranglijst, ongeacht de uitkomst van het eindejaarstoernooi in Londen. Vrijdag moet hij wel winnen om een plek bij de laatste vier te bemachtigen. Zijn tegenstander is de Duitser Alexander Zverev, die eerder woensdag in drie sets afrekende met de Argentijn Diego Schwartzman.



Medvedev won maandag van Zverev en kan rustig zijn derde groepswedstrijd tegen Schwartzman afwerken. De Rus is in topvorm. Hij won de Masters in Parijs voordat hij naar Londen kwam en dicteerde het spel in het duel met Djokovic, die de ATP Finals al vijf keer won.



Medvedev brak Djokovic voor het eerst in de 11 minuten durende zevende game van de eerste set. De Rus stootte door naar setwinst en zette zijn dominante optreden voort in de tweede set. Zijn eerste servicegame in dat tweede bedrijf won hij op 'love' in 60 seconden.