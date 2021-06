Djokovic jaagt nu ook op de status van GOAT

tennisHet gedeelde grand slam-record (20 stuks) van Roger Federer en Rafael Nadal is in zicht, maar Novak Djokovic heeft uitzicht op nog heel veel meer na zijn zege in Parijs. De getallen achter het succes van de eeuwige achtervolger die stilaan toch leider dreigt te worden.