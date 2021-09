Djokovic klopt Zverev na thriller en kan historie schrijven in finale US Open

Novak Djokovic heeft zich geplaatst voor de finale van de US Open. De Servische nummer 1 van de wereld versloeg in een spannende vijfsetter de Duitser Alexander Zverev: 4-6, 6-2, 6-4, 4-6, 6-2. In de finale ontmoet Djokovic zondag de Rus Daniil Medvedev, die zich in drie sets ontdeed van de Canadees Félix Auger-Aliassime (6-4, 7-5, 6-2).

Door zijn overwinning op Zverev ligt ‘Djoker’ nog steeds op koers voor een uniek record. Mocht hij het toernooi winnen, dan wordt hij recordhouder met 21 grandslamzeges. Roger Federer en Rafael Nadal, die beiden afwezig waren in New York, hebben net als Djokovic 20 titels.

De 34-jarige Serviër moest in het Arthur Ashe Stadium de eerste set nog aan de tien jaar jongere Duitser laten (4-6). Daarna kwam Djokovic beter in zijn spel en won hij de twee daaropvolgende sets (6-2, 6-4). In de vierde set trok Zverev de partij weer gelijk (6-4) en leek hij Djokovic aan het wankelen te brengen.

Met een break in de tweede én de vierde game, liep de nummer één van de wereld in de beslissende set echter snel uit naar een 4-0 voorsprong. Het vertrouwen en de energie vloeiden zichtbaar weg bij de olympisch kampioen van Tokio, die vorig jaar nog de finale haalde in New York. Die verloor hij toen na een meeslepende vijfsetter van de Oostenrijker Dominic Thiem.

De Duitser pakte nog wel een break terug in de zevende game, maar Djokovic verzilverde op de service van Zverev in de game erop direct het eerste matchpoint.

De 34-jarige Djokovic won alle grandslamtoernooien die tot nu toe dit jaar zijn gespeeld. Grijpt hij morgen ook de titel in New York, dan treedt de Serviër in de voetsporen van Rod Laver. De legendarische Australische tennisser pakte in 1969 als laatste een ‘calendar slam’ bij de mannen. Steffi Graf was in 1988 de laatste prof die deze zeldzame prestatie neerzette.

Volledig scherm Zverev na een gemist punt in de vijfde set. © USA TODAY Sports

Djokovic weet wat hem te doen staat morgen. Bij winst op Medvedev heeft hij de vraag wie de beste tennisser aller tijden is in ieder geval qua cijfers op grandslams in zijn voordeel beslist. ,,Nog één wedstrijd, ik ga alles geven: mijn hart, mijn ziel, mijn lichaam, mijn hoofd. Ik ga de volgende partij in alsof het de laatste uit mijn carrière is”, zei Djokovic, die daarna uitbundig werd toegejuicht door het publiek in het Arthur Ashe-stadion.

De nummer 1 van de wereld had in de halve finales op de Olympische Spelen in Tokio nog van Zverev verloren. Daarmee vervloog zijn droom op een zogeheten ‘golden grand slam’, winst van alle grandslamtoernooien én olympisch goud in hetzelfde jaar. Desondanks koerst de Serviër nog altijd af op een zelden vertoonde prestatie.

,,Ik weet dat iedereen daar graag over wil praten, maar er valt niet zoveel over te zeggen. Ik heb nog één wedstrijd te gaan”, zei Djokovic.

Zverev stak na afloop zijn bewondering voor Djokovic niet onder stoelen of banken. ,,Als je kijkt naar de statistieken en naar de manier van spelen, dan is Novak de grootste tennisser aller tijden”, zei de Duitser. ,,Niemand kan in zijn buurt komen. Hij is recordhouder wat betreft de meeste weken op de eerste plaats van de wereldranglijst, de meeste masterstitels en zeer waarschijnlijk aan het einde van dit toernooi ook de tennisser met de meeste grandslamtitels. En hij heeft ook de kans om alle grandslamtoernooien in één jaar te winnen. Hoe kunnen we met hem concurreren?”