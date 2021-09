Djokovic komt matige start te boven en bereikt vierde ronde US Open, ook Sinner en Berrettini door

Djokovic, die in de vorige ronde Tallon Griekspoor versloeg, verhoogde tegen Nishikori na het verlies van de eerste set zijn niveau en tempo en hield zijn missie levend. Hij is nog maar vier zeges verwijderd van het record van 21 grandslamtitels en winst van alle majors in hetzelfde seizoen. In de volgende ronde neemt hij het op tegen de Rus Aslan Karatsev of Jenson Brooksby uit de Verenigde Staten.



Zeven jaar geleden bereikte Nishikori de finale op de US Open. Ook haalde de Japanner twee keer de laatste vier in New York. Omdat hij is weggezakt op de ranking trof hij Djokovic al vroeg in het toernooi.