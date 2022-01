Djokovic krijgt steun van collega-tennissers: ‘Dit is een schande’

,,Kijk, ik geloof echt in actie ondernemen. Ik ben gevaccineerd vanwege anderen en voor de gezondheid van mijn moeder”, schrijft de Australiër op Twitter. ,,Maar hoe wij de situatie van Novak aanpakken is slecht, heel slecht. Kijk naar alle memes, naar de headlines; dit gaat over een van onze grootste kampioenen. Maar uiteindelijk is hij ook gewoon een mens. Doe het beter.”

Djokovic zegt dat hij een medische vrijstelling heeft gekregen om ook zonder coronavaccin Australië in te komen voor deelname aan de Australian Open. Volgens de Australische autoriteiten ontbreekt het bewijs daarvoor. Ze hielden Djokovic woensdag tegen op het vliegveld. De twintigvoudig grandslamwinnaar zit nu opgesloten in een quarantainehotel. Maandag dient de rechtszaak die Djokovic heeft aangespannen.

Niet alleen Kyrgios is kritisch op de manier waarop Australië de situatie aanpakt. De Amerikaan John Isner, nummer 24 van de wereld, liet via Twitter ook van zich horen. ,,Het is niet goed wat Novak nu doormaakt. Er is geen rechtvaardiging voor de behandeling die hij krijgt. Hij volgde de regels, kreeg toestemming om Australië in te gaan en wordt nu tegen zijn wil vastgehouden. Dit is een schande”, aldus Isner, die de hashtag IStandWithNovak gebruikte.