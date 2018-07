Djokovic makkelijk door naar laatste acht

Maas neemt het geel over in ED Lezerstour, Water­schoot pakt ploegen­tijd­rit

Tim Versweyveld zorgde zondag door met de snelheid van een straaljager over de eindstreep te komen voor opschudding in de ED Lezerstour, maar mag zijn gele trui niet langer dan één dag aanhouden. En daar was uit het niets ineens Dennis Maas. De 30-jarige Somerenaar is de nieuwe leider in de ED Lezerstour.