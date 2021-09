Djokovic meldt zich af voor Indian Wells

Malen is los: oud-PSV’er bezorgt Dortmund met eerste goal zege in groep Ajax

28 september Met zijn eerste goal in Duitsland heeft oud-PSV’er Donyell Malen Borussia Dortmund de tweede zege in de Champions League bezorgd. Die Schwarzgelben wonnen van Sporting Clube de Portugal (1-0) en kropen naast Ajax aan kop van de ranglijst in Groep C met zes punten. De Portugezen en het Turkse Besiktas, dat eerder dinsdagavond door Ajax werd verslagen (2-0), zijn nog puntloos na twee groepswedstrijden