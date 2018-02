Djokovic ondergaat kleine ingreep aan elleboog

Oranje-Rood aast op zaaltitel: 'Wij vormen een gevaarlijke ploeg'

9:30 De Eindhovense hockeysters van Oranje-Rood strijden zaterdag in Rotterdam voor het eerst om het landskampioenschap in de zaal. ,,We gaan echt voor die titel”, zegt aanvalster Donja Zwinkels, die komende week met Oranje ook nog het WK indoor in Berlijn speelt.