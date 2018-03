Djokovic ook in Miami meteen uitgeschakeld

Jupiler League Opnieuw kostbaar puntenverlies voor NEC

22:06 NEC heeft in de eigen Goffert de koppositie in de Jupiler League laten liggen. De Gelderse derby tegen De Graafschap leverde slechts één punt op: 1-1. De club uit Nijmegen kwam daardoor in punten wel op gelijke hoogte met koploper Jong Ajax, maar de Amsterdamse ploeg speelt zondag nog thuis tegen Jong AZ.