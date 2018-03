Djokovic op Indian Wells uitgeschakeld door Japanse qualifier

Video Tiger Woods grijpt naast toernooizege in Palm Harbor

0:34 Tiger Woods moet nog wat langer wachten op zijn tachtigste toernooizege. De 42-jarige Amerikaan is bij het PGA-toernooi in Palm Harbor blijven steken op de gedeeld tweede plaats. De Britse golfer Paul Casey voltooide het toernooi in 274 slagen en dat was één minder dan Woods en zijn landgenoot Patrick Reed.