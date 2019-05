Djokovic overtuigend door naar derde ronde in Rome

Dit krijgen de renners vandaag voor hun kiezen in de Giro

10:05 Terwijl Tom Dumoulin al thuis zit gaat de Giro d’Italia vandaag gewoon verder met een verraderlijke rit van Cassino naar San Giovanni Rotondo. Een lange rit met een verraderlijk einde. Liggen er vandaag kansen voor vluchters, of gaat een uitgedunde groep sprinten om de zege? De start is om 11.25 uur, tussen 17.00 en 17.30 uur weten we wie zich de ritwinnaar mag noemen. Om 10.00 uur is er een live-voorbeschouwing, vanaf 10.30 uur starten we ons liveblog op.