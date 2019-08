Djokovic slaat zich zonder problemen een ronde verder

Eerder op de avond liet Roger Federer zich verrassen door Andrei Roeblev. In twee sets was de Rus te sterk voor de Zwitserse grootmeester: 6-3 en 6-3. Djokovic en Federer kwamen sinds de Wimbledon-finale niet meer in actie. Een herhaling van de memorabele finale (Federer kreeg twee wedstrijdpunten, maar zag zijn tegenstander in de supertiebreak toeslaan) krijgen we daardoor in de halve finales niet.



Djokovic is door de nederlagen van Karen Chatsjanov (8ste) en Federer (3de) de enige speler uit de top acht van de plaatsingslijst die door is naar de kwartfinales. Daarin treft hij Lucas Pouille, die eerder dit jaar op de Australian Open slechts vier games wist te winnen van de titelverdediger.