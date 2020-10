Djokovic staat wéér maar vijf games af, nu wacht eerste test

Etappe 1: Giro van start met Siciliaan­se tijdrit, met een klimmetje in het begin

9:51 Met enkele maanden vertraging vanwege het coronavirus gaat zaterdag dan toch de Giro d’Italia van start. Niet in Hongarije, zoals oorspronkelijk gepland. Dat was ook in deze tijden waarin het virus nog rondwaart onmogelijk.