Djokovic steunt besluit WTA om China te mijden

,,Ik sta volledig achter het standpunt van de WTA omdat we niet genoeg informatie hebben over Peng Shuai en haar welzijn”, zei Djokovic woensdag tijdens de Davis Cup in Madrid. “Haar gezondheid is van het grootste belang voor de tenniswereld”, voegde hij eraan toe.

De WTA vreest dat China censuur pleegt en mijdt het land daarom. Voorzitter van de bond, Steve Simon, noemt de acties van China onacceptabel. ,,Als machtige mensen de stemmen van vrouwen kunnen onderdrukken en beschuldigingen van seksueel geweld onder het tapijt kunnen vegen, dan valt de basis waarop de WTA is gegrondvest - gelijkheid voor vrouwen - weg. Dat wil en kan ik de WTA en haar spelers niet laten gebeuren. Gezien de huidige stand van zaken maak ik me ook grote zorgen over de risico’s die al onze spelers en staf lopen als we in 2022 evenementen in China zouden houden”, aldus Simon in een verklaring.