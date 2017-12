Djokovic vastbesloten om te leren van zware periode

Novak Djokovic maakt deze week na een halfjaar blessureleed zijn rentree op de tennisbaan. De voormalig nummer één van de wereld hoopt lering te trekken uit de afgelopen periode om zo in de toekomst niet nogmaals zo lang aan de kant te hoeven staan.

Djokovic kwam niet meer in actie nadat hij dit jaar op Wimbledon in de kwartfinale werd uitgeschakeld. Een schouderblessure dwong hem daarna om zijn seizoen voortijdig te beëindigen. Vrijdag speelt de 30-jarige Serviër bij het demonstratietoernooi in Abu Dhabi eindelijk weer een wedstrijd.

,,Ik heb het gevoel dat ik anderhalf jaar in een achtbaan heb gezeten", zegt Djokovic, die al langer kampte met fysiek ongemak, aan Sport360. ,,Mijn hele leven had ik nog nooit een operatie ondergaan. Nooit eerder kampte ik met een blessure die me zo lang van de baan hield."

Confronterend

De twaalfvoudig grandslamwinnaar vond het confronterend om een groot deel van het seizoen aan zich voorbij te laten gaan. ,,Ik had mijn hele carrière nooit een grandslamtoernooi gemist. Maar op een gegeven moment had ik geen keus. Ik kon mijn arm bijna niet meer omhoog krijgen."

,,Om eerlijk te zijn denk ik dat ik mijn lesje wel heb geleerd", zegt de naar de twaalfde plaats van de wereldranglijst weggezakte tennisser. ,,Ik moet het in de toekomst niet meer zo ver laten komen, want anders sta ik weer zo lang aan de kant. Het is zeker niet makkelijk geweest."