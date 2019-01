Djokovic verliest halve finale in Doha

Ideeëloos FC Eindhoven blameert zich in oefenpot met amateurs ODIN'59

18:33 FC Eindhoven heeft zich vrijdagmiddag geblameerd in een oefenduel met ODIN’59, een middenmoter in de derde divisie zaterdag. Er werd met 0-2 verloren op sportpark Zegenwerp in Sint-Michielsgestel.