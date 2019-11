Djokovic verslaat Dimitrov, Nadal meldt zich geblesseerd af

Djokovic wist al zeven ontmoetingen op rij te winnen van zijn Bulgaarse opponent, maar de op de ATP-ranglijst afgezakte Dimitrov maakte afgelopen week in Parijs veel indruk en stond weer met vertrouwen op de baan. Op weg naar de halve finales rekende hij af met onder anderen David Goffin, Dominic Thiem en Christian Garin.



In de eerste set kreeg Dimitrov in de tiebreak kansen om de setwinst binnen te slepen, maar op het moment dat hij voor de set kon serveren leverde hij twee punten in. Djokovic profiteerde en sloeg op zijn eerste setpunt direct toe. In de tweede set was een break bij een 3-2 stand genoeg voor de Serviër om de winst even later over de streep te trekken. Het eindigde in 7-6 (5) en 6-4.